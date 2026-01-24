ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът за камиони на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР на сайта си. Данните съм към 6 часа тази сутрин.

От 20 януари през граничния преход Рудозем към Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград, припомнят от "Гранична полиция". На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния.

На границата със Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата със Сърбия трафикът също е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Интензивен е трафикът на (ГКПП) Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. Снимка: Архив

