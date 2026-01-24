ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънска делегация в Давос търси инвестиции и икон...

Във високите части на планините - от ясно и тихо до облачно и ветровито време

Във високите части на планините времето е от ясно и тихо до разкъсана облачност и силен вятър на места, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са по-високи в сравнение с предходните няколко дни, пише БТА.

Няма промяна в снежната покривка. При повечето зони съоръженията работят.

От ПСС отбелязаха, че няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) увеличение на облачността в планините ще има в следобедните часове.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

