15 километра опашка от тирове чака преди граничния пункт "Капитан Андреево"

Около 15 километра е опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" преди граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха за БТА пътуващи. Проблемът с натоварения трафик през пункта продължава повече от седмица.

Полицейското присъствие и контролът на движението по аутобана са засилени. На места колоната е двойна.

Обработените товарни превозни средства през митническия пункт "Капитан Андреево" за последното денонощие са 3066 - 1466 на вход и 1600 - на изход, съобщава Агенция "Митници" в ежедневната си информация за движението през трите ни най-големи пункта. От началото на годината това е най-големият брой обработени камиони за 24 часа.

В петък струпването на магистралата бе с дължина 16 километра, а предишния ден достигна около 25 километра, като шофьорите чакаха между 15 и 20 часа за обработка и преминаване.

Същият ден на съпределния на "Капитан Андреево" турски граничен пункт "Капъкуле" се състоя работна среща на българските и турските митнически ръководители, на която бяха набелязани мерки за създаване на организация за ускоряване на обработката на товарни автомобили.