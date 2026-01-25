ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екоинспектори пломбираха линията за ПДЧ в завода "...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22158365 www.24chasa.bg

15 километра опашка от тирове чака преди граничния пункт "Капитан Андреево"

2176
Опашка от тирове на магистрала "Марица" преди граничния пункт "Капитан Андреево" Снимка: Архив СНИМКА: Архив

Около 15 километра е опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" преди граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха за БТА пътуващи. Проблемът с натоварения трафик през пункта продължава повече от седмица.

Полицейското присъствие и контролът на движението по аутобана са засилени. На места колоната е двойна.

Обработените товарни превозни средства през митническия пункт "Капитан Андреево" за последното денонощие са 3066 - 1466 на вход и 1600 - на изход, съобщава Агенция "Митници" в ежедневната си информация за движението през трите ни най-големи пункта. От началото на годината това е най-големият брой обработени камиони за 24 часа.

В петък струпването на магистралата бе с дължина 16 километра, а предишния ден достигна около 25 километра, като шофьорите чакаха между 15 и 20 часа за обработка и преминаване.

Същият ден на съпределния на "Капитан Андреево" турски граничен пункт "Капъкуле" се състоя работна среща на българските и турските митнически ръководители, на която бяха набелязани мерки за създаване на организация за ускоряване на обработката на товарни автомобили.

Опашка от тирове на магистрала "Марица" преди граничния пункт "Капитан Андреево" Снимка: Архив СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)