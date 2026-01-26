Православен календар за 26 януари, вижте кой има имен ден

Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. Амон. Св. Павла

Ксенофонт и жена му Мария изпратили синовете си Аркадий и Йоан да учат в Бейрут, но корабокрушение разделило братята. Родителите им прекарали нощта в молитви за синовете си. Бог ги утешил с видение, че децата им са живи. В Йерусалим станала щастливата среща между братята и техните родители. Мария била удостоена с дара на чудотворството, а синовете и баща им станали отшелници. Семейството било причислено към светците.

Празнуват: Живко, Живка, Зоя