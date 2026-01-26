Вижте къде в София няма да има вода на 27 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 27 януари (вторник) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Павел Дованлийски", в.з. „Симеоново – Драгалевци" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ул. „Горска ела", ул. „Георги Константинов", ул. „Огюст Дозон", ул. „Пирински еделвайс", ул. „Зографи Молерови" и ул. „Монах Спиридон", ул. „Поветица", ул. „Акад. Стоян Аргиров" и ул. „Красива гледка".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Йордан Иванов" на кръстовището с ул. Проф.Йордан Иванов".

На 27 януари (вторник) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Велкова воденица", с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ул. „Велкова воденица", ул. „Студен кладенец", ул. „Кайгана", ул. „Невен" и ул. „Простор", ул. „Шишивар"

района между ул. „Св. св. Кирил и Методий", ул. „Простор" и ул. „Гороцвет" и между ул. „Искра" и ул. „Простор".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Гороцвет" на кръстовището с ул. „Шишивар" до училището.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.