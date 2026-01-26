На обяд почва блокадата на границите със Северна Македония и Сърбия, коли и автобуси ще преминават

В 13 ч. българско време започва блокадата за товарни камиони на гранични пунктове със Северна Македония и Сърбия. Македонските превозвачи ще затворят за преминаване пунктовете с България - Деве баир, Делчево и Ново село. Водачите протестират заради въведените ограничения за превозвачите да пребивават в страна от Шенгенското пространство 90 дни в 180-дневен срок.

Предвижда се блокадата да продължи до седмица. От македонското вътрешно министерство обявиха, че ще се гарантира непрекъснато движение на пътнически превозни средства - леки коли и автобуси. "МВР, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме подходящи мерки и действия за поддържане на обществения ред и мир, както и за осигуряване на безопасен и непрекъснат трафик, със специален акцент върху движението на пътнически превозни средства, автобуси и превозни средства, които други пратки с приоритет като лекарства, живи животни, опасни стоки и др.