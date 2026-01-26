ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж и жена от Ирландия са с опасност за живота, бл...

Ограничават движението през няколко гранични пункта заради сръбските и македонските протести

ГКПП "Гюешево" СНИМКА: Архив

От 13 ч. днес временно е ограничено движението на автомобили над 3,5 т, само вход към България, през следните гранични пропускателни контролни пунктове: "Връшка чука", ГКПП "Брегово", "Стрезимировци", "Гюешево", "Делчево" и "Златарево" поради протести на превозвачи в Република Сърбия и Република Северна Македония. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

ГКПП "Калотина" е затворен и в двете посоки за автомобили над 3,5 т.

От 00:00 ч. на 27.01.2026 г. ще бъде затворен и изхода от България през тези гранични пунктове, допълват от АПИ.

