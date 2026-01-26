ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднали скали затрудняват движението на пътя Дамяново-Мелник

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Паднали скали затрудняват движението на пътя Дамяново-Мелник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от пътни знаци.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

