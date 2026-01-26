Майонезени крекери с чия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Бързи, икономични и топящи се в устата солени бисквитки. В тях не се слагат нито яйца, нито набухвател”, пише ни Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

250 г брашно

70 г сирене

70 г кашкавал

1 майонеза

1 с. л. чия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

От посочените продукти замесваме меко тесто, което внимателно разточваме на кора с дебелина около 1 см.

С помощта на къдрав нож режем крекерите на желани форми.

Нареждаме ги на разстояние в тава, чието дъно сме постлали с пекарска хартия.

Печем ги в продължение на 16 - 18 минути в предварително загрята на 200 градуса фурна.

Изваждаме ги, когато леко започнат да покафеняват.

Получават се вкусни и изключително хрупкави соленки.