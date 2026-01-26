ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майонезени крекери с чия

1356

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Бързи, икономични и топящи се в устата солени бисквитки. В тях не се слагат нито яйца, нито набухвател”, пише ни Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ 

250 г брашно

70 г сирене

70 г кашкавал

1 майонеза

1 с. л. чия 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

От посочените продукти замесваме меко тесто, което внимателно разточваме на кора с дебелина около 1 см.

С помощта на къдрав нож режем крекерите на желани форми.

Нареждаме ги на разстояние в тава, чието дъно сме постлали с пекарска хартия.

Печем ги в продължение на 16 - 18 минути в предварително загрята на 200 градуса фурна.

Изваждаме ги, когато леко започнат да покафеняват.

Получават се вкусни и изключително хрупкави соленки.

