Майонезени крекери с чия

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Бързи, икономични и топящи се в устата солени бисквитки. В тях не се слагат нито яйца, нито набухвател”, пише ни Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
250 г брашно
70 г сирене
70 г кашкавал
1 майонеза
1 с. л. чия
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
От посочените продукти замесваме меко тесто, което внимателно разточваме на кора с дебелина около 1 см.
С помощта на къдрав нож режем крекерите на желани форми.
Нареждаме ги на разстояние в тава, чието дъно сме постлали с пекарска хартия.
Печем ги в продължение на 16 - 18 минути в предварително загрята на 200 градуса фурна.
Изваждаме ги, когато леко започнат да покафеняват.
Получават се вкусни и изключително хрупкави соленки.