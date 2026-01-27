Ябълков щрудел с пияни вишни

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам ябълков щрудел с вишни от домашна вишновка по повод наближаващия месец на виното и любовта”, ни пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
1 пакет кори за баница
6-7 ябълки
100 г захар
100 г пшеничен или оризов грис
100 г масло или олио
10 г канела на прах
пияни вишни от вишновка
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Настъргваме ябълките на едро ренде. Смесваме ги със захарта, пшеничния или оризов грис, пияните вишни и канелата.
Разстиламе корите. Намазваме първата с разтопено масло или олио. Отгоре слагаме втората кора, намазваме и нея. Разстиламе част от сместа и навиваме на руло.
Процедираме по същия начин и с останалите кори. Когато всички са навити и подредени в тавата, намазваме отгоре щрудела с масло или олио.
Печем в предварително загрята на 190 градуса фурна до получаване на хрупкава коричка. Преди поднасяне по желание може да поръсим с пудра захар.