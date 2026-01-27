Ябълков щрудел с пияни вишни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам ябълков щрудел с вишни от домашна вишновка по повод наближаващия месец на виното и любовта”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за баница

6-7 ябълки

100 г захар

100 г пшеничен или оризов грис

100 г масло или олио

10 г канела на прах

пияни вишни от вишновка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Настъргваме ябълките на едро ренде. Смесваме ги със захарта, пшеничния или оризов грис, пияните вишни и канелата.

Разстиламе корите. Намазваме първата с разтопено масло или олио. Отгоре слагаме втората кора, намазваме и нея. Разстиламе част от сместа и навиваме на руло.

Процедираме по същия начин и с останалите кори. Когато всички са навити и подредени в тавата, намазваме отгоре щрудела с масло или олио.

Печем в предварително загрята на 190 градуса фурна до получаване на хрупкава коричка. Преди поднасяне по желание може да поръсим с пудра захар.