От 27 януари движението през тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" ще продължи да е в двете тръби

От утре - 27 януари, движението през тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" за всички видове превозни средства ще продължи да е в двете тръби.

Ремонтът в тръбата за София, се предвиждаше да започне от днес, и бе въведена временна организация за безопасност на движението само в едната тръба. Поради протестите на превозвачи в Република Сърбия и в Република Македония и затваряне на граничните пунктове с двете държави днес се отчита значително нарастване на трафика по АМ „Хемус".

За да се осигури безопасността на превозните средства по АМ „Хемус" ремонтните дейности в тунел „Топли дол" ще продължат на по-късен етап.