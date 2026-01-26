Пътят между селата Ново Делчево и Дамяница е наводнен

Път между селата Ново Делчево и Дамяница е залят от вода вследствие на обилните валежи, продължили през целия ден. Това съобщи пред БТА кметът на община Сандански Атанас Стоянов.

Той каза, че на сигнала за залетия участък е реагирано веднага. Изпратен е екип, който да извърши отводняване. Специалистите следят ситуацията, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за обезопасяване на движението. Кметът информира и за автомобил, който е аварирал в района на санданското село Склаве. Поради рязкото покачване на нивото на река Склавска, водачът е преценил, че е по-безопасно да остави превозното средство на място до отстраняване на възникналата техническа повреда. По автомобила не са нанесени материални щети, а водачът не е пострадал.

Атанас Стоянов посочи, още че към момента няма сериозни инциденти или критични ситуации на територията на общината, свързани с обилните валежи.

Кметът на с. Склаве Пламен Пъхлев съобщи, че вследствие на проливния дъжд нивото на река Склавска се е покачило, но няма постъпили сигнали за наводнени жилищни сгради или за нанесени материални щети в селото. По думите му, ситуацията се наблюдава постоянно, а местната власт е в готовност да реагира при евентуално влошаване на обстановката