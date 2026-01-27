Православен календар за 27 януари

Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст

Св. Йоан Златоуст е един от тримата “светители” (вселенски учители), забележителен проповедник и богослов. Бил епископ на Константинопол шест години, а в заточение страдал три години. Канонизиран е за светец през 438 г. На днешния ден се възпоменава тържественото връщане на светите му мощи на 27 януари 438 г. от Комана в Цариград и полагането им в църквата “Св. Апостоли”. По времето на Латинската империя мощите му били пренесени в Рим в катедралата “Св. Петър”.