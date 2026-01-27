ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете "Витоша" и "Врана"...

Движението през тунел "Топли дол" на "Хемус" продължава да е в двете тръби

Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКИ: Георги Палейков

Движението през тунел „Топли дол" на автомагистрала „Хемус" ще продължи да се осъществява в двете тръби за всички видове превозни средства и днес, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Първоначално ремонтът в тръбата в посока София трябваше да започне днес, като за целта беше въведена временна организация на движението с преминаване само през едната тръба. Поради протестите на превозвачи в Сърбия и в Република Северна Македония и затварянето на граничните пунктове с двете държави обаче, днес се отчита значително увеличение на трафика по автомагистрала „Хемус", посочват от пътната агенция.

С оглед осигуряване на безопасността на движението, ремонтните дейности в тунел „Топли дол" ще бъдат отложени за по-късен етап, посочват от АПИ.

