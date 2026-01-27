Жълт код за значителни валежи в 11 области, има риск от наводнения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Метеоролозите предупреждават, че днес ще завали сняг в западната половина на страната

Жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области на Западна и Южна България.

Предупреждението е в сила за София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник. Очакват се количества дъжд между 20 и 40 литра на квадратен метър, съобщи Нова тв.

Причината е, че от началото на седмицата през страната преминава циклон, който носи със себе си облаци и дъжд. Метеоролозите предупреждават за риск от наводнения и разливи на реки, както и за активизиране на свлачища. Очаква се днес дъждът в западната половина от страната да започне да преминава в сняг.