ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22167737 www.24chasa.bg

Втори ден западните ни граници са блокирани за камиони, не е ясно докога

2172
Опашка от тирове. СНИМКА: Архив

Втори ден блокада западните ни граници са блокирани за преминаване на камиони над 3,5 тона.

Причината е протест на превозвачи от Сърбия и Северна Македония, който започна вчера и не е ясно докога ще продължи. Те блокират граничните пунктове с България заради въвеждането на ново европейско правило, според което професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в Европейския съюз само 90 дни в рамките на 6 месеца.

Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия, съобщава бТВ.

Целта на акцията е да се обърне внимание на дългосрочните последици от новото правило върху икономиките на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението за него, но и на държавите, които не са обхванати от него, когато то започне да се прилага стриктно от 10 април тази година.

В протеста участват и превозвачи от Черна гора, Босна и Херцеговина, които също са засегнати от новите правила в Шенген.

Опашка от тирове. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)