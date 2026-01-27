Проф. Георги Рачев: Очакваме мрачно и влажно време тази седмица

Тази седмица ще е мрачно и влажно, но значително по-топло, отколкото трябва да бъде януари месец, коментира в "Тази сутрин" по bTV метеорологът проф. Георги Рачев.

"Сутрешните температури по морето са 6-7 градуса, захлаждане ще има в неделя - съществено за Полша и Германия, при нас само ще ни близне, над 1000 метра ще бъде дъждосняг".

"От север ще нахлуе малко по-студен въздух, който ще обхване източната част на Европа. Затова ще има смесени валежи над 1000 м. За съжаление на курортите, вчера валя дъжд, но обърна на сняг и запечата снежната покривка", обясни. проф. Рачев.

"Вчера в село Елховец, където има измервателна станция, бяха измерени 65 л на кв м. На изток за пореден път в България е много по-топло тази зима. Над Западна Европа и Северна Африка е нахлул студен въздух", допълни той.

"В САЩ днес малко ще премине студа. От Мексиканския залив нахлува влажен въздух, а студения въздух от север от Чикаго стига чак до Мексиканския залив. Загиналите в САЩ са обикновено при транспортни проблеми и почистването на сняг, защото това много натоварва сърцето. Трябва да се почиства бавно снега", каза още проф. Рачев.

"За София - от четвъртък започва по-влажна серия до неделя. Ще се понижат температурите. В Боровец, както казах, валеше дъжд. Ще го обърне на сняг и ще започне серия, в която ще вали преди всичко сняг. Над 1200-1300 м ще вали доста. От следващата седмица ще започне едно по-февруарско време".

"В Пловдив също се очаква затопляне. Вече и през февруари е доста по-топло".

"В Пампорово вчера дъжда разказа играта на снежната покривка, но от днес ще вали и сняг. Във Варна времето ще е топло с дъжд".