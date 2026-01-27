АПИ съобщава къде е намалена видимостта заради гъста мъгла

Поради мъгла видимостта в няколко области в страната е намалена, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Между 30 и 50 метра е видимостта в област Монтана, в районите на гр. Лом, гр. Вълчедръм и с. Пишурка, както и в област Сливен, в района на гр. Котел. Между 50 и 100 метра е видимостта в гр. Враца и в Плевен, в района на ОП Люляк. Между 100 – 150 м е видимостта в област Търговище: на автомагистрала (АМ) „Хемус" и в районите на гр. Антоново и гр. Омуртаг; в област Хасково, в почти цялата област; в област Перник на АМ „ Струма" в участъка от км 31 до км 37.

Слаба мъгла и намалена видимост има също на прохода Шипка, на АМ „Струма" в област Перник между 250 -300 м в участъка от 22 до 25 км. Слаба мъгла се наблюдава и на места в областите Варна и Добрич.

Температурите в страната са в интервала от минус 3 до плюс 4 градуса.

Над почти цялата страна вали дъжд. Сняг вали на прохода Петрохан в област Монтана, в районите на Картела, Юндола и Каратепе в област Пазарджик. Смесен валеж от дъжд и сняг има в Банкя, в районите на Пирдоп и Гълъбец в София област вали суграшица, допълват от АПИ.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология максималните температури днес ще са предимно между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 4°. Преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират.