Няма опашка от камиони на границата с РСМ при ГКПП Гюешево

Няма опашка от тежкотоварни автомобили на границата с Република Северна Македония при ГКПП Гюешево, казаха пред БТА от полицията във връзка с протеста на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония. Обстановката към момента на ГКПП "Гюешево" е нормална. Нормално се пропускат леките автомобили и автобусите, а ограничението е само за тежкотоварните над 3,5 тона.

В 13:00 часа вчера на пункта от страна на Р Северна Македония - "Деве баир", беше спряно излизането на тежкотоварни камиони, а снощи в полунощ е било спряно и влизането на тежкотоварни камиони, пътуващи към Р Северна Македония.

Към момента няма трафик на камиони към ГКПП Гюешево. Ако е необходимо ще бъдат организирани и паркинги от българска страна, където камионите да изчакват до вдигането на блокадата, казаха още от полицията в Кюстендил.

На другия граничен пункт на територията на Кюстендилска област – този на границата със Р Сърбия, на ГКПП Олтоманци движението е нормално. През него по принцип не преминават тежки камиони, защото те използват другите по-големи пунктове.