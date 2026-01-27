ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишен шофирал с 2,13 промила в Шивачево

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22168945 www.24chasa.bg

Няма опашка от камиони на границата с РСМ при ГКПП Гюешево

1648
СНИМКА: Архив

Няма опашка от тежкотоварни автомобили на границата с Република Северна Македония при ГКПП Гюешево, казаха пред БТА от полицията във връзка с протеста на  сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония. Обстановката към момента на ГКПП "Гюешево" е нормална. Нормално се пропускат леките автомобили и автобусите, а ограничението е само за тежкотоварните над 3,5 тона.

В 13:00 часа вчера на пункта от страна на Р Северна Македония - "Деве баир", беше спряно излизането на тежкотоварни камиони, а снощи в полунощ е било спряно и влизането на тежкотоварни камиони, пътуващи към Р Северна Македония.

Към момента няма трафик на камиони към ГКПП Гюешево. Ако е необходимо ще бъдат организирани и паркинги от българска страна, където камионите да изчакват до вдигането на блокадата, казаха още от полицията в Кюстендил.

На другия граничен пункт на територията на Кюстендилска област – този на границата със Р Сърбия, на ГКПП Олтоманци движението е нормално. През него по принцип не преминават тежки камиони, защото те използват другите по-големи пунктове.

 

 

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)