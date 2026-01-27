ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ремонт ще затруднява движението между Пловдив и Куклен от 28 януари

484

От 28 януари /сряда/ до 30 януари /петък/ между 9:30 ч. и 15:30 ч. движението по участък от път III-8606 Пловдив - Брестник - Куклен ще бъде спирано на интервали за извършване на асфалтови работи. По време на ремонтните дейности моторните превозни средства ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира от сигналисти, съобщават от АПИ.

От агенцията апелират шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

