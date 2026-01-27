Ограничават движението по пътя Кресна–Кулата при Мелник

Движението в участък от път III-109 /Кресна-Кулата/ - Мелник при 11-и км в следващите дни ще се извършва двупосочно в една лента и при ограничение на скоростта до 30 км/ч. Промяната в организацията на движение в отсечката е за осигуряване безопасното преминаване на моторни превозни средства по трасето, поради свлечената на пътното платно скална маса от дъждовете, съобщават от АПИ.

Веднага след подобряване на метеорологичните условия и спиране на валежите ще бъдат предприети необходимите действия за пълно разчистване на пътното платно и възстановяване на движението в двете ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.