ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов обърна узбек и влезе в основната схема в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22170493 www.24chasa.bg

Възстановено е движението на тирове през прохода „Превала“

980
Тирове. СНИМКА: Архив

Отпада ограничението за движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тирове. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)