ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"ВИНОТО. Българска енциклопедия" с ново, пето изда...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22171167 www.24chasa.bg

5 машини работят по разчистването на падналата скална маса на пътя Смолян - Баните

1832

Движението се извършва в една лента

5 машини работят по разчистването на падналата скална маса на третокласния път III-863 Смолян – Баните, в района на село Малка Арда, съобщиха от АПИ. Движението се осъществява двупосочно в една лента, а екипи на пътноподдържащото дружество и ОПУ-Смолян работата на терен. След разчистване на свличането на този участък предстои да се почисти и още една отсечка в района на Баните, където движението също е в една лента.

В област Пловдив тази сутрин имаше свличане на земна маса на път II-35 Троян – Кърнаре, което е разчистено своевременно. В момента трафикът се осъществява нормално без ограничения.

Причината за свличанията на скална маса и на двата пътя са влошените метеорологични условия и обилните валежи, които преовлажняват скатовете над участъците.

Екипи на пътноподдържащите фирми в цялата страна са в 24-часова готовност при свличането на скална маса на пътното платно да реагират веднага и своевременно да се разчистят пътните участъци, за да не се възпрепятства движението.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за метеорологичните условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за път, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на пътноподдържащата техника.

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)