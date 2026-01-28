Канелени рулца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Анелия Терзиева изпраща вкусна рецепта за десерт.

ПРОДУКТИ

За тестото:

1 пакетче суха мая (7 г), 125 мл топла вода, 125 мл топло мляко, 75 г захар, 70 г разтопено масло, 1 ч.л. сол, 1 яйце, 500 г брашно

За плънката:

120 г кокосова захар, 50 г меко масло, 2 ч.л. канела

За айсинга (заливката):

20 г меко масло, 50 г пудра захар, 50 г маскароне

ванилия по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Смесваме маята с водата и млякото, които трябва да са леко затоплени . Добавяме малко захар и оставяме за 10 минути. Прибавяме останалите продукти и замесваме меко тесто.

Оставяме го да удвои обема си и го разточваме. С четка намазваме разточеното тесто с масло и поръсваме с предварително смесените захар и канела.

Навиваме на руло и режем на еднакви парчета. Подреждаме с резена нагоре, изчакваме още около 30-40 мин да втасат още малко.

Печем за около 20-25 мин на 160 градуса, като включваме фурната, когато поставим рулцата, а не я загряваме предварително. Още топли ги намазваме с айсинга и след това гарнираме по желание.