Канелени рулца

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Анелия Терзиева изпраща вкусна рецепта за десерт.
ПРОДУКТИ
За тестото:
1 пакетче суха мая (7 г), 125 мл топла вода, 125 мл топло мляко, 75 г захар, 70 г разтопено масло, 1 ч.л. сол, 1 яйце, 500 г брашно
За плънката:
120 г кокосова захар, 50 г меко масло, 2 ч.л. канела
За айсинга (заливката):
20 г меко масло, 50 г пудра захар, 50 г маскароне
ванилия по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Смесваме маята с водата и млякото, които трябва да са леко затоплени . Добавяме малко захар и оставяме за 10 минути. Прибавяме останалите продукти и замесваме меко тесто.
Оставяме го да удвои обема си и го разточваме. С четка намазваме разточеното тесто с масло и поръсваме с предварително смесените захар и канела.
Навиваме на руло и режем на еднакви парчета. Подреждаме с резена нагоре, изчакваме още около 30-40 мин да втасат още малко.
Печем за около 20-25 мин на 160 градуса, като включваме фурната, когато поставим рулцата, а не я загряваме предварително. Още топли ги намазваме с айсинга и след това гарнираме по желание.