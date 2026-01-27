Двайсетина камиона са отбили преди ГКПП Гюешево заради протеста

Спокойна остава обстановката на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Гюешево" в края на работния ден, видя репортер на БТА. "Към момента обстановката е нормална. Няма някакво напрежение в района на пункта, а и от съседната страна нямаме данни за проблеми", каза за БТА главен инспектор Десислава Цонева – началник на ГКПП "Гюешево".

"От България за Република Северна Македония чакат да преминат около 23 товарни автомобила. Те са отбити на паркинги преди пункта и не пречат на движението", каза гл. инспектор Цонева. През пункта нормално се осъществява движението на леки автомобили и автобуси.

Гл. инспектор Цонева допълни, че вчера, в 13:15 часа официално е било затворено преминаването на товарни автомобили в посока от Република Северна Македония към Република България, а миналата вечер, в полунощ, е преустановено пропускането на товарни автомобили и в посока от България за Република Северна Македония . "По непотвърдена информация на територията на Република Северна Македония има около 25 товарни автомобила от страна на протестиращите", каза Цонева.

Протестните действия са свързани с пълното прилагане на системата "вход-изход", приета с Европейски регламент от 2017 година и съответните дерогации към него от 2025 година за поетапното въвеждане на системата, която ще отброява престоя на гражданите на трети страни на територията на държавите членки.

Очаква се протестите, заявени от превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, и Република Северна Македония, да бъдат с продължителност от седем дни.