На 28 януари рожден ден имат

Митко Щерев, композитор и пианист
Георги Христов, певец и композитор
Венцислав Венков, журналист, бивш областен управител на Шумен
Доц. д-р Красимир Ангарски, финансист
Доц. д-р Атанас Кацаров, ортопед-травматолог в “Ортомедика клиник”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Д-р Мария Праматарова, началник-отделение “Очни болести” в УМБАЛСМ “Пирогов”
Хайгашод Агасян, музикант и композитор
Петър Курумбашев, почетен консул на Малайзия в България, ексевродепутат
Константин Димитров, дипломат
Татяна Дончева, адвокат, лидер на партия “Движение 21”
Мартин Батков, бизнесмен
Иван Минеков, скулптор
Лазара Златарева (Кака Лара), актриса, тв водеща
Тодор Трайчев, бизнесмен, певец
Джейхан Ибрямов, депутат
Павела Митова, депутат