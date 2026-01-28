ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина и жената от семейството, пострадало при пож...

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили

1516
Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция".

От 13:00 ч. на 26 януари 2026 г. е преустановено пропускането на товарни автомобили на изход от Република Северна Македония, а от 00:00 ч. на 27 януари е затворен изцяло товарният трафик на граничните пунктове "Деве Баир", "Делчево" и "Ново Село". Вчера обстановката в края на работния ден на ГКПП "Гюешево" бе спокойна.

На границата със Сърбия във връзка с обявената блокада на превозвачи на товарни автомобили към 6:00 ч. на 27 януари на граничните пунктове "Калотина", "Стрезимировци" и "Връшка чука" е блокирано движението на тежкотоварни автомобили с посока на движение излизане от страната.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход "Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален за всички гранични преходи.

Снимка: Архив

