Движението в района на Кресна да се осъществява с повишено внимание заради ремонт на пътната настилка

До 12:30 ч. днес движението при км 396 на път I-1 Симитли - Кресна, в района на Кресна, трябва да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът се регулира от пътни знаци и служители, допълват от агенцията.