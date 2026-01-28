Вижте как ще променят движението за камионите в пиковите часове по празниците през 2026 г.

При официалните празници през 2026 г. в пиковите дни и часове се предвижда временно да се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия", АМ „Хемус" и АМ „Струма" и участък от път I-1 в област Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

На интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура" е публикувана заповедта, която регламентира движението в определените празнични дни по АМ „Тракия", АМ „Хемус" - в участъка от София (км 0) до пътна връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), АМ „Струма" и републикански път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли" (376-ти км) до п. в. „Кресна" на АМ „Струма" (402-ри км). В нея са посочени предстоящите ограничения за преминаване на тежкотоварните автомобили в определените дни и часове.

Припомняме, че проектът на заповед беше публикуван за обществено обсъждане през ноември 2025 г., като в период от един месец всички заинтересовани страни можеха да изпращат становища и мнения относно предвидената промяна в организацията на движения. Настоящата заповед е съгласувана както с ресорните държавни институции, така и с неправителствения сектор.

През 2026 г. се предвижда тежкотоварните МПС да бъдат ограничавани в следните дни и часове: