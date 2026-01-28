Мъгливо, облачно и дъждовно време ни очаква през следващите дни

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде почти тихо, в Източна България и на север от планините – с умерен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони – до 7°-8°, в София – около 2°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващите 24 часа ще продължи да се понижава, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Утре времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините – и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг те отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще бъде почти без валежи. Вятърът ще отслабне и за кратко ще се ориентира от юг-югоизток, а след обяд – от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятърът от югозапад, а след обяд вятърът ще се ориентира от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България – с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще бъде силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В петък ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни – на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен, северозападен, по-късно през деня – североизточен, вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° до 5°, максималните – между 3° до 8°, на места в Източна България – до 10°-12°. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета – сняг. От североизток с умерен, в Източна България – и временно силен, вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.