Аварии оставиха софиянци без парно и топла вода

Поради аварии е спряно топлоподаването в част от центъра на София. От 9:30 ч. тази сутрин без парно и топла вода са абонатите на "Топлофикация-София" на ул."Бисер" 2, 8, 10, 12, 14, ул. "Калиакра" 19 А-Б, 25, 27, 29, бул. "Витоша" 71, 126, 128, Административна сграда "Проно", НДК, хотел "Милениум", сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация-София". Очакваното възстановяване топлоподаването е насрочено за 29 януари в 09:30 ч.

От вчера в 20:40 ч. без парно и топла вода са и абонатите на дружеството в сградите в района на бул. "Васил Левски", ул. "Искър", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски". Очаквано възстановяване на топлоподаването е на 29 януари в 18 ч.