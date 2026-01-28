ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радослав Миленков има много ангажименти в ЕЦБ и БН...

Затварят Дунав мост при Русе на два пъти за по половин час заради авариен ремонт

Дунав мост при Русе Снимка: Архив

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение на два пъти за по половин час в периода между 13:30 и 15:30 часа днес. Причината е извършване на аварийни ремонтни дейности на компрометирана асфалтова настилка от неремонтирания участък на съоръжението. Това потвърдиха за БТА от "Гранична полиция" в Русе и от Областната администрация в града. 

По време на аварийния ремонт ще бъдат запълнени големи дупки по пътното платно с асфалт.

Създадена е и организация за спиране на камионите в района на град Бяла, за да няма струпване край Русе. 

 

