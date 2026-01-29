ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мухамара

3288

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам рецепта за любима зимна разядка, която съм заимствала от популярната арабска мухамара, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ 

10 печени червени чушки

3-4 скилидки чесън

10-ина стръка магданоз

80-100 г орехови ядки

1 купичка сухари/ крутони

сол

зехтин

сос от нар

сок от лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Счукваме чесъна със сол и магданоз. Добавяме дребно нарязаните чушки и счукваме и тях. След това орехите и накрая сухарите, като намачкваме цялата смес.

Овкусяваме накрая, като добавяме зехтин, сол, сос от нар и сок от лимон на вкус.

Разбъркваме и опитваме на вкус. Ако е необходимо, добавяме на вкус зехтин, лимон или сол. Така приготвената разядка е необходимо да престои няколко часа на студено и тогава се сервира.

