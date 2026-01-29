Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам рецепта за любима зимна разядка, която съм заимствала от популярната арабска мухамара, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
10 печени червени чушки
3-4 скилидки чесън
10-ина стръка магданоз
80-100 г орехови ядки
1 купичка сухари/ крутони
сол
зехтин
сос от нар
сок от лимон
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Счукваме чесъна със сол и магданоз. Добавяме дребно нарязаните чушки и счукваме и тях. След това орехите и накрая сухарите, като намачкваме цялата смес.
Овкусяваме накрая, като добавяме зехтин, сол, сос от нар и сок от лимон на вкус.
Разбъркваме и опитваме на вкус. Ако е необходимо, добавяме на вкус зехтин, лимон или сол. Така приготвената разядка е необходимо да престои няколко часа на студено и тогава се сервира.