КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за любима зимна разядка, която съм заимствала от популярната арабска мухамара, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

10 печени червени чушки

3-4 скилидки чесън

10-ина стръка магданоз

80-100 г орехови ядки

1 купичка сухари/ крутони

сол

зехтин

сос от нар

сок от лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Счукваме чесъна със сол и магданоз. Добавяме дребно нарязаните чушки и счукваме и тях. След това орехите и накрая сухарите, като намачкваме цялата смес.

Овкусяваме накрая, като добавяме зехтин, сол, сос от нар и сок от лимон на вкус.

Разбъркваме и опитваме на вкус. Ако е необходимо, добавяме на вкус зехтин, лимон или сол. Така приготвената разядка е необходимо да престои няколко часа на студено и тогава се сервира.