Обявиха оранжев и жълт код за интензивни валежи в 14 области в четвъртък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НИМХ обяви оранжев и жълт код за интензивни валежи в 14 области в четвъртък.

Предупреждението за жълт код е за София-област, Кюстендил, части от Благоевград, Пазарджик, Пловдив, части от Хасково, Стара Загора, Сливен, част от Ямбол, части от Бургас, Варна, Шумен, части от Смолян и части от Кърджали.

Оранжев код е обявен за части от Благоевград, части от Пазарджик, части от Смолян и Кърджали, както и за части от Хасково, Ямбол, Бургас.

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде почти тихо, в Източна България и на север от планините с умерен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, в София – около 2°.