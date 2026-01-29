ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи през изминалото денонощие в странат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22182767 www.24chasa.bg

Оранжев код за валежи е издаден за 6 области в страната

3616
Оранжев код за валежи е издаден за 6 области в България. Снимка: pixabay

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение за значителни валежи от втора степен - оранжев код, в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен и Бургас, и от първа степен - жълт код, за Кюстендил, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Шумен и Варна, информира БТА.

Според прогнозата за времето на НИМХ България ще бъде под влияние на средиземноморски циклон. До вечерта валежите ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества дъжд ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие.

Оранжев код за валежи е издаден за 6 области в България. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)