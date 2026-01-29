ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи през изминалото денонощие в странат...

Спряха пропускането на камиони на граничните пунктове със Сърбия и РСМ

Преустановено е минаването на товарни автомобили на границата със Сърбия и Северна Македония Снимка: Архив

На сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". В съобщението е цитирана информация от сръбските гранични власти, според която шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген. Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България, пише БТА.

Преустановено е пропускането на товарни автомобили на границата с Република Северна Македония, поради стачни действия там. Леки коли и автобуси преминават без ограничения.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Турция и всички гранични преходи с Румъния.

