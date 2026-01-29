ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Знаете ли, че черната дупка има най-ниския глас въ...

Времето в планините е подходящо за снежни спортове

Времето в планините е подходящо за снежни спортове. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Времето в планините е подходящо за снежни спортове, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст, пише БТА.

Времето е сравнително топло, на места в по-високите части превалява сняг, а в по-ниските – дъжд. Духа умерен до силен вятър във високите части на планините, казаха от Планинската служба.

Съоръженията по курортите работят. 

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България – с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще бъде силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.    

