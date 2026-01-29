Февруари идва със сняг

Поредицата циклони продължава. Поредният такъв "захваща" страната ни в четвъртък и петък с интензивни валежи от дъжд. Значителни количества ще се акумулират в четвъртък в областите по Южната ни граница, а в петък - в източните райони.

Ще вали дъжд, а в по-високия пояс на планините на Западна България - сняг. Има риск от активиране на свлачищни процеси, както и предпоставки за разливи по реки и локални наводнения.

Вятърът в първия от дните ще е южен, след това в Източна България ще се обърне със студени пориви от север-североизток. Дневните температури ще достигнат 12-13 градуса в четвъртък в Централна и Източна България. С проникването на по-студен въздух в петък термометрите ще се движат от 2-3 градуса в Североизтока до към 9-10 в някои части на Южна България.

В по-далечна перспектива, почивните дни ще останат облачни, в събота с локални снеговалежи по планините и тук-там в по-ниската част на Западна България. Температурите ще се задържат между 3 и 8 градуса.

В първия ден на февруари обаче времето ще се определя от пореден циклон. Ранните прогнози допускат, заради по-студеното време, валежите да са от сняг. От неделя следобед до ранния следобед на понеделник, първо в Южна, а по-късно и в Северна България ще вали сняг, на места с натрупване.

Първата половина на предстоящата седмица ще е студена с температури сутрин до минус 10 градуса, през деня - около и под нулата.

Зимните метеорологични условия в страната продължават и през следващите дни, като опасността от поледици и образуване на черен лед остава висока. Това предупреди синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова в ефира на „Твоят ден".

Циклон носи значителни валежи, основно в Южна България. В крайните южни райони количествата могат да достигнат между 50 и 60 литра на квадратен метър, заради което е обявен оранжев код. В по-северните части на Южна България и в източните райони е в сила жълт код, като там се очакват валежи до 20–25 литра на квадратен метър. Почти без валежи ще останат северозападните райони на страната.

След отминаването на този циклон температурите ще се понижат чувствително. Студеният въздух ще обхване цялата страна, а през неделя и понеделник се очаква преминаването на втори циклон, който ще донесе снеговалежи. По предварителни прогнози отново най-значителни количества ще има в южните райони.

През следващите дни и в началото на новата седмица се очакват много ниски минимални температури, на места близки до минус 10 градуса. Това означава, че пътните настилки ще замръзват, дори когато са почистени.

Неделята ще бъде типично зимна, с нови снеговалежи в по-голямата част от страната. Само в крайните югозападни райони са възможни валежи от дъжд. В Южна България снегът ще е по-обилен, което ще затрудни пътуванията, особено в планинските и проходните участъци.

Синоптиците предупреждават, че дори след спиране на валежите, заради ниските температури съществува висок риск от заледявания, съобщава Нова телевизия.