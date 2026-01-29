ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайската „премиум вълна” на автомобилните г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22185356 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Русе – Кубрат край Червена вода, движението е в една лента

992
Полиция СНИМКА: Архив

Движението по път II-23 Русе – Кубрат в района на Червена вода /при км 8/ се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание