ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайската „премиум вълна” на автомобилните г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22185381 www.24chasa.bg

АПИ: Правят ремонт при км 392 от пътя Симитли - Кресна, шофирайте внимателно

876

Движението при км 392 на път I-1 Симитли - Кресна в Креснеското дефиле се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание