АПИ: Правят ремонт при км 392 от пътя Симитли - Кресна, шофирайте внимателно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 392 на път I-1 Симитли - Кресна в Креснеското дефиле се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти.