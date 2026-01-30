Ароматни гъби с лук

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам бърза рецепта за печурки с три вида лук – кромид, пресен зелен лук и чесън. С добавката на масло уханието е божествено”, ни пише Румен Петров.
ПРОДУКТИ
500 г гъби печурки или други по избор,1 глава кромид лук, няколко стръка зелен лук, 2 скилидки чесън, 90 г масло, 1 с.л. олио, черен пипер и сол на вкус, пресен копър или магданоз за украса
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме, измиваме и нарязваме гъбите на дребно. В дълбок тиган или касерола загряваме маслото и олиото.
Прибавяме нарязания кромид и зелен лук. Слагаме и гъбите и ги оставяме да се задушат под капак, като разбъркваме от време на време. След около 10 минути добавяме пресованите скилидки чесън и подправяме със сол и черен пипер.
Задушаваме още около 10 минути и снемаме от котлона. Поднасяме ястието топло с клонки копър или магданоз.