Ароматни гъби с лук

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам бърза рецепта за печурки с три вида лук – кромид, пресен зелен лук и чесън. С добавката на масло уханието е божествено”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

500 г гъби печурки или други по избор,1 глава кромид лук, няколко стръка зелен лук, 2 скилидки чесън, 90 г масло, 1 с.л. олио, черен пипер и сол на вкус, пресен копър или магданоз за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме, измиваме и нарязваме гъбите на дребно. В дълбок тиган или касерола загряваме маслото и олиото.

Прибавяме нарязания кромид и зелен лук. Слагаме и гъбите и ги оставяме да се задушат под капак, като разбъркваме от време на време. След около 10 минути добавяме пресованите скилидки чесън и подправяме със сол и черен пипер.

Задушаваме още около 10 минути и снемаме от котлона. Поднасяме ястието топло с клонки копър или магданоз.