Региони без граници
Ароматни гъби с лук

1684

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам бърза рецепта за печурки с три вида лук – кромид, пресен зелен лук и чесън. С добавката на масло уханието е божествено”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ 

500 г гъби печурки или други по избор,1 глава кромид лук, няколко стръка зелен лук, 2 скилидки чесън, 90 г масло, 1 с.л. олио, черен пипер и сол на вкус, пресен копър или магданоз за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Почистваме, измиваме и нарязваме гъбите на дребно. В дълбок тиган или касерола загряваме маслото и олиото.

Прибавяме нарязания кромид и зелен лук. Слагаме и гъбите и ги оставяме да се задушат под капак, като разбъркваме от време на време. След около 10 минути добавяме пресованите скилидки чесън и подправяме със сол и черен пипер.

Задушаваме още около 10 минути и снемаме от котлона. Поднасяме ястието топло с клонки копър или магданоз.

