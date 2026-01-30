На 30 януари рожден ден имат

Цветана Манева, актриса
Димитър Бербатов, бивш футболист, основател на Фондация "Димитър Бербатов"
Доц. Божидар Финков, д.м., председател на Съвета на директорите и началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ “Св. Анна”, бивш министър на здравеопазването, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Георги Георгиев, олимпийски медалист по джудо, двукратен световен и европейски шампион по самбо
Доц. д-р Людмил Симеонов, началник на Клиниката по хирургия и терапия на ръката в УМБАЛСМ “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Акад. о.р. ген. Румен Ралчев, Велик Приор на Ордена на рицарите тамплиери в България, председател на Управителния съвет на Националния съюз “Безопасност и охрана”
Златин Тръпков, дипломат
Божидар Божинов, бивш председател на БТПП
Емилия Иванова, журналистка
Ива Дойчинова, журналистка
Цветан Георгиев Цветанов, бивш футболен съдия