На 30 януари рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цветана Манева, актриса

Димитър Бербатов, бивш футболист, основател на Фондация "Димитър Бербатов"

Доц. Божидар Финков, д.м., председател на Съвета на директорите и началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ “Св. Анна”, бивш министър на здравеопазването, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Георги Георгиев, олимпийски медалист по джудо, двукратен световен и европейски шампион по самбо

Доц. д-р Людмил Симеонов, началник на Клиниката по хирургия и терапия на ръката в УМБАЛСМ “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Акад. о.р. ген. Румен Ралчев, Велик Приор на Ордена на рицарите тамплиери в България, председател на Управителния съвет на Националния съюз “Безопасност и охрана”

Златин Тръпков, дипломат

Божидар Божинов, бивш председател на БТПП

Емилия Иванова, журналистка

Ива Дойчинова, журналистка

Цветан Георгиев Цветанов, бивш футболен съдия