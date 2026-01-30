5 до 10 см сняг ще натрупа в градовете през почивните дни

Ще има опасност от поледици. Мъгли се очакват през следващата седмица, от средата - затопляне

Минималните температури в населените места от Северна България в петък ще бъдат от 0 до 4 градуса, в Тракия - от 3 до 8, по Черноморието - до 5-6. През целия ден ще преваляват дъжд и сняг. През нощта срещу събота валежите ще продължават главно в северните и западните части от страната. Има условия за поледици. Максималните температури в Дунавската равнина ще са от 3 до 5 градуса, на юг - до 8, а по Черноморието - до 6-7. За района на София минималната температура ще е 2-3 градуса, а максималната до 7-8 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места от Северна България ще бъдат от -1 до 3 градуса, в Тракия - от 2 до 6, по Черноморието - до 3 градуса. В северните райони ще вали сняг, а на юг - дъжд. През нощта срещу неделя

валежите ще продължават главно в западните и южните части от страната

Има условия за поледици. Максималните температури в Дунавската равнина ще са от 0 до 5 градуса, на юг - до 8-10, а по Черноморието дневни температури до 5 градуса. За района на София минималната температура е 2-3 градуса, а максималната - до 6-7.

Над планините ще е облачно с валежи от мокър сняг. Новата снежна покривка ще е от 3 до 5 см. Вятърът над 2500 м ще бъде от югозапад с пулсове до 25 км/ч. Максималната температура над 2500 м е от -7 до -4 градуса, а на 1500 м - от 1 до 4 градуса.

В неделя минималните температури в населените места от Северна България ще бъдат от -7 до -2 градуса, в Тракия - от 0 до 3, по Черноморието - до 3 градуса. През целия ден ще преваляват дъжд и сняг. В северните райони ще вали сняг, а на юг дъжд и сняг, с по-съществени валежи в южните райони. В населените места снежната покривка ще е от 5 до 10 см. Максималните температури в Дунавската равнина ще са от 0 до 4 градуса, на юг - до 7, а по Черноморието - до 3 градуса. За района на София минималната температура ще е 1-2 градуса, а максималната до 3 градуса. Над планините ще е облачно с валежи от мокър сняг. Новата снежна покривка от 10 до 15 см. Вятърът по високите части ще бъде от югоизток, с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -8 до -5 градуса, а на 1500 м - от -2 до 2 градуса.

В събота и в неделя ще вали сняг, в събота по-съществено в западните, а в неделя в крайните южни райони. В понеделник преди обед снеговалежите ще продължават главно в Южна България. Следобед ще спират, ще има часове със студено слънце.

Във вторник сутрешните мъгли ще се задържат до обед, а следобед ще има облаци от високия етаж. В сряда и четвъртък ще се затопля, но ще има сутрешни мъгли.