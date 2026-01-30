ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 30 януари

4540

Св. Трисветители. Св. свщмчк Иполит, папа Римски. Св. благоверен цар Петър Български. Преп. Сергий Къпински

От векове на този ден се чества заедно паметта на трисветителите св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и така се отдава почит на тяхното просветителско и учителско дело. Това са трима от най-достойните епископи на църквата, допринесли както за нейното благоустрояване, така и за утвърждаване на вероучението й. Двама от тях – св. Василий Велики (поч. 379 г.) и св. Григорий Богослов (поч. 390 г.), принадлежат към плеядата на кападокийските отци, завещали на поколенията безценно писмено наследство. Третият – свети Йоан Златоуст (поч. 407 г.), бил епископ на Константинопол. Всеки един от тях има свой ден в църковния календар. Причината да се установи празникът Свети Три светители е бурен спор, възникнал през 11-и век по въпроса кой от тримата е по-достоен и има по-голям принос за утвърждаването на християнската вяра. Дебатиращите се разделили на "василиани", "григориани" и "йоанити". Според преданието тримата светители се явили на епископа на град Евхаита – Йоан (1095), и му казали, че пред Бога и тримата са равни по своя принос.

На днешния ден празнуват богословските факултети и духовните академии.

Благоверният български цар Петър бил син на цар Симеон Велики и внук на цар Борис-Михаил, който покръстил българския народ.

