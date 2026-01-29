Наводнение временно затвори пътя Ивайловград – Славеево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението по път II-59 Ивайловград – Славеево, в посока Република Гърция, поради наводнен пътен участък, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

Водачите изчакват, а на място са служители на ОД на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция" – Смолян.

Наводнен е и пътният участък с. Мандрица – с. Меден бук, община Ивайловград, път III-5908, при км 20+500, който е обозначен и сигнализиран.

Към момента няма опасност за населените места.

Областният управител д-р Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.