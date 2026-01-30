След Северна Македония и Черна гора вдигна блокадата по пътищата

След като превозвачите от Република Северна Макенодия прекратиха блокадата на пътния трафик, черногорските превозвачи също последваха примера им след представяне на новата европейска миграционна стратегия, която предвижда възможност за увеличаване на броя на дните, през които те могат да бъдат в Шенгенската зона по работа, предава Франс прес, цитиран от БТА.

Но засега сръбските и босненските шофьори на камиони не са се отказали от блокадата. Шофьорите от четирите балкански страни обявиха блокадата си в понеделник. Протестът беше заради това, че имаше ограничение на престоя им в ЕС по работа, възлизащо на 90 дни за шест месеца.

Правилото за 90 дни престой за 6 месеца не е ново, но проверките се увеличиха от влизането в сила през октомври миналата година на новата автоматизирана система за регистриране и контрол на личните данни на външните граници на Шенгенската зона.

Акцията на превозвачите от четирите балкански страни беше организирана по повод пълното влизане в действие на тази система, предвидено за 10 април. Шофьорите на няколко пъти поискаха от Брюксел да получат изключение от правилото, но така и не го постигнаха.

Днес ЕК представи миграционната си стратегия, в която се ангажира да проучи нови правила за удължен краткосрочен престой за някои категории професионалист от трети страни, сред които и шофьорите на камиони. Заседание за дискутиране на намирането на решения в тази насока е предвидено за вторник, като в него ще участват министрите на транспорта на страните от региона и представители на ЕК, обяви Боряна Крищо, премиерката на Босна и Херцеговина.

ЕС е основен търговски партньор на Балканите и представлява над 60 процента от общата търговия в региона, като повечето от стоките между двата търговски партньора са транспортирани по суша, според данни Брюксел. Стокообменът между ЕС и Балканите превиши 83 милиарда евро през 2024 г.