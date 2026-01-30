ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Климатологът Симеон Матев: От неделя ще завали сняг почти в цялата страна

Симеон Матев Снимка: Кадър: Нова тв

Изпращаме януари с меко време, но предстои промяна - още от първия ден на февруари, в неделя, започва снеговалеж. Това каза климатологът Симеон Матев по Нова тв.

По думите му валежите в страната в момента ще продължат още около 12 часа. Но до края на седмицата ще има "смутено време". Най-ниските температури ще са в понеделник и вторник. Предстои нова валежна обстановка.

От неделя привечер ще има сняг почти в цялата страна. По-вероятно е да има в низините снежна покривка межди 5-10 см., а в Рило-родопската област ще бъде най-тежката обстановка. Очакванията са за над 30 см. снежна покривка. На много места ще има навявания.

"Истинско зимно време. Апелирам всички, които ще пътуват, да бъдат подготвени", каза още Симеон Матев.

Симеон Матев

