Условията за туризъм в планините не са много добри

Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Условията за туризъм в планините не са много добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините има ниска облачност, с мъгла във високите части. На много места вали дъжд и има снежна покривка. Температурите са между минус шест и един градус.

Съоръженията по курортите работят, добавиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина – умерен до силен, вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

