Ще се обрушват откоси в участък от магистрала „Струма“ в област Перник

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

През следващата седмица - от 16 ч. на 2 февруари /понеделник/ до 16 ч. на 10 февруари, ще се обрушват откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ „Струма" в област Перник. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Дейности ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента и автомобилите ще преминава във вътрешната активна и изпреварващата ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

