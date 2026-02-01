Февруари идва с мраз и сняг, а ще го изпратим с до 15 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Февруари идва със сняг и мраз, но ще го изпратим с пролетните 15 градуса.

Иначе месецът ще е без температурни катаклизми и около климатичните норми. Средните температури ще бъдат от 4 до 10 градуса. Очакваните валежи обаче са 2-3 пъти над нормата.

В първите 10 дни не просто ще е хладно, а мразовито.

На 1 и 2 февруари ще вали сняг, с по-интензивни валежи в южните и източните райони. Повече сняг и дъжд ще има в западните и северните райони, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Облечете се по-топло, защото през деня ще е под 2 градуса, а на север температурата ще е - 8.

Иначе средните минимални температури през месеца са

от -2 до 5°

Средните максимални температури пък са от 4 до 9 градуса.

От 3 до 7 февруари постепенно ще се затопля. Мъглите в ниските места ще бъдат често явление. Ще е топло, но облачно. В този период са възможни и слаби дъждове в югозападните и северните части от страната.

От 8 февруари до 10 февруари с преминаването на средиземноморски циклон се очакват интензивни валежи в южните и източните райони, с количества от 20 до 40 л/кв.м. В планините обаче ще вали сняг.

От 12 февруари от север-северозапад ще се спуска нова вълна студен и влажен въздух, който ще донесе нови снеговалежи и ниски температури.

Снегът ще е повече в северната половина от страната. Валежите ще продължават до 15 февруари. Има условия за

виелици и навявания в Добруджа

Максималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3 градуса, а в планините на височина над 2300 метра ще бъдат около минус 12 до минус 13 градуса.

След краткотрайното стабилизиране на атмосферата над Балканите от 17 до 22 февруари се очакват нови снеговалежи и слабо застудяване. Дневните температури в традиционно най-топлите южни райони ще достигат 5-7 градуса.

От 24 февруари до края на месеца ще има чести мъгли. Ще бъде обаче топло за сезона, като температурите в най-топлите у нас места ще достигат 13-15 градуса.

В началото март ще е топъл и дъждовен

Както възрастните българи правят своите прогнози - ако февруари, наричан Малък Сечко, е топъл, Великден ще е студен.

Ако прогърми през февруари, то храните ще са скъпи, а годината ще е дъждовна.

Ако на Трифоновден (14 февруари по стар стил) вали дъжд, то пролетта ще е дъждовна, кошерите ще са пълни. А ако вали сняг на този ден, лятото ще е дъждовно, царевицата също ще е добра.

Малък Сечко е сковавал Севлиево с минус 35 градуса и е заледявал Черно море

Най-ниските температури през февруари са отчетени в Севлиево - минус 35 градуса, в Исперих и Кнежа минус 32 градуса, във Видин, Чирпан, Горна Оряховица - минус 31.

Много студен е бил февруари през 1929 г., когато водната повърхност по черноморското крайбрежие се покрива с плътен лед.

Рекордни студове са отбелязани и през 1944, 1950 и 1954 година.

Най-високите измерени температури през февруари са между 19 и 24 градуса. Най-топло е било в Пловдив и Кнежа - 26 градуса, в Ловеч, Плевен и Димитровград 25.

Подобно затопляне е особено опасно за ранноцъфтящите растения, които, подлъгани, бързо се развиват.

При последващо понижение на температурите, което се случва често, е възможно пъпките и цветовете да бъдат увредени.

Слаби магнитни бури на 13 и 24 февруари

В началото на месеца (от 1 до 3 февруари) земното магнитно поле ще бъде спокойно.

През следващите дни от месеца магнитното поле на Земята ще бъде със средна до повишена активност.

В периодите от 4 до 5 февруари; от 13 до 14, и от 24 до 25 февруари се очакват магнитни бури.

На нашите ширини има условия за слаби магнитни бури около 13 и 24 февруари. През повечето дни от месеца слънчевата активност ще се задържи средна.